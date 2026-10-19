Jacinto Rafael Gallardo “Cacho” (Q.E.P.D.) Falleció en Olavarría el día 18 de octubre de 2026, a los 80 años de edad. Nacido en Espigas, era vecino del barrio PyM y jubilado de la Facultad de Ingeniería. Sus hijos, sus nietos, su bisnieta, su hermana, sus hijos políticos, sus sobrinos, sus amigos, sus vecinos y demás deudos participan su fallecimiento. Velatorio: España 2942, departamento “C”. Responso en capilla ardiente. Inhumación: Cementerio Loma de Paz. Día y hora: lunes 19 de octubre, a las 10:30. Servicio adherido a Coopelectric.