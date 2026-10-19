Olga Cecilia Saavedra viuda de Viccicontte “Chicha” (Q.E.P.D.) Falleció en Olavarría el día 18 de octubre de 2026, a los 93 años de edad. Nacida en Olavarría, era vecina del barrio Coronel Dorrego. Jubilada y pensionada. Su hija Andre a Mariana Viccicontte; su hijo político Juan Carlos Moyano; sus nietos Cristian, Alejandra, Mariano, Diego, María Laura, Lorena, Guido y Mauricio; sus nietos políticos; sus bisnietos; su hermano Carlos Lemos; sus hermanos políticos; sus sobrinos y demás deudos participan su fallecimiento. Velatorio: España 2942, departamento “D”. La sala cierra a las 22 y reabre este lunes a las 8. Responso en capilla ardiente. Inhumación: Cementerio Loma de Paz. Día y hora: lunes 19 de octubre, a las 13:30. Servicio adherido a Coopelectric.