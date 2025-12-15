Julio Héctor Ferreira  «Pelusa» (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 14  de Diciembre  de 2025 a los   71  años de edad.

Sus hijos: Matias, Yanina y Romina
Mama de sus hijos: Teresa Orona
hijos politicos: Pablo, Magali y Juan
Sus nietos: Pierina, Juana ,Salvador, Bautista, Pedro y Noa.
hermanos, sobrinos y demás familiares  participan su fallecimiento.

VELATORIO: España 2942, Departamento «D «. Sala habilita de 16 hs a 10 hs (15/12/2025)

RESPONSO: Capilla Ardiente.

INHUMACIÓN: Crematorio Pinos de Paz 

DÍA Y HORA: Lunes 15/12/2025 – 17:00 hs.

SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC

Barrio en el que vivía: vecino de San Vicente.

Lugar de nacimiento: OlavarríaActividad que desarrollaba: 

Jubilado Panadero. (Panderia del Sur)

