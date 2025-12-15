Julio Héctor Ferreira  «Pelusa» (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 14 de Diciembre de 2025 a los 71 años de edad.

Sus hijos: Matias, Yanina y Romina

Mama de sus hijos: Teresa Orona

hijos politicos: Pablo, Magali y Juan

Sus nietos: Pierina, Juana ,Salvador, Bautista, Pedro y Noa.

hermanos, sobrinos y demás familiares participan su fallecimiento.



VELATORIO: España 2942, Departamento «D «. Sala habilita de 16 hs a 10 hs (15/12/2025)

RESPONSO: Capilla Ardiente.

INHUMACIÓN: Crematorio Pinos de Paz

DÍA Y HORA: Lunes 15/12/2025 – 17:00 hs.

SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC

Barrio en el que vivía: vecino de San Vicente.

Lugar de nacimiento: OlavarríaActividad que desarrollaba:

Jubilado Panadero. (Panderia del Sur)