Julio Héctor Ferreira «Pelusa» (Q.E.P.D.)
Falleció en Olavarría el día 14 de Diciembre de 2025 a los 71 años de edad.
Sus hijos: Matias, Yanina y Romina
Mama de sus hijos: Teresa Orona
hijos politicos: Pablo, Magali y Juan
Sus nietos: Pierina, Juana ,Salvador, Bautista, Pedro y Noa.
hermanos, sobrinos y demás familiares participan su fallecimiento.
VELATORIO: España 2942, Departamento «D «. Sala habilita de 16 hs a 10 hs (15/12/2025)
RESPONSO: Capilla Ardiente.
INHUMACIÓN: Crematorio Pinos de Paz
DÍA Y HORA: Lunes 15/12/2025 – 17:00 hs.
SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC
Barrio en el que vivía: vecino de San Vicente.
Lugar de nacimiento: OlavarríaActividad que desarrollaba:
Jubilado Panadero. (Panderia del Sur)