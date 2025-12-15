Marta Leonor Sartori viuda de Dickson (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día  14 de Diciembre  de 2025 a los  95   años de edad.

Sus hijos: Jorge y Roberto
hijos pol: Marisa y Adriana
nietos: Guillermo, Leandro, Marianela, Nicolas y Agustina
nieta política: Florencia
bisnieto:  Theo
su hermano Oscar; sobrinos nietos: Marcelo y Fernando.
VELATORIO: España 2942, Departamento «B «. 

RESPONSO: Capilla Ardiente.

INHUMACIÓN: Crematorio Pinos de Paz 

DÍA Y HORA: A confirmar

SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC

Barrio en el que vivía: Mariano Moreno

Lugar de nacimiento: Ituzaingó Bs AsActividad que desarrollaba: 

jubilada y pensionada 

