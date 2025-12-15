Marta Leonor Sartori viuda de Dickson (Q.E.P.D.)
Falleció en Olavarría el día 14 de Diciembre de 2025 a los 95 años de edad.
Sus hijos: Jorge y Roberto
hijos pol: Marisa y Adriana
nietos: Guillermo, Leandro, Marianela, Nicolas y Agustina
nieta política: Florencia
bisnieto: Theo
su hermano Oscar; sobrinos nietos: Marcelo y Fernando.
VELATORIO: España 2942, Departamento «B «.
RESPONSO: Capilla Ardiente.
INHUMACIÓN: Crematorio Pinos de Paz
DÍA Y HORA: A confirmar
SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC
Barrio en el que vivía: Mariano Moreno
Lugar de nacimiento: Ituzaingó Bs AsActividad que desarrollaba:
jubilada y pensionada