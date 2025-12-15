Marta Leonor Sartori viuda de Dickson (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 14 de Diciembre de 2025 a los 95 años de edad.

Sus hijos: Jorge y Roberto

hijos pol: Marisa y Adriana

nietos: Guillermo, Leandro, Marianela, Nicolas y Agustina

nieta política: Florencia

bisnieto: Theo

su hermano Oscar; sobrinos nietos: Marcelo y Fernando.

VELATORIO: España 2942, Departamento «B «.

RESPONSO: Capilla Ardiente.

INHUMACIÓN: Crematorio Pinos de Paz

DÍA Y HORA: A confirmar

SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC

Barrio en el que vivía: Mariano Moreno

Lugar de nacimiento: Ituzaingó Bs AsActividad que desarrollaba:

jubilada y pensionada