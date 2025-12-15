 Inda Isabel Nesterine viuda de Costabile  (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 14 de Diciembre de 2025 a los 91 años de edad.

su hija: Adriana Nancy Costabile

nietos, bisnietos, tataranietos y demas familiares participan su fallecimiento.



VELATORIO: No se realiza velatorio.

RESPONSO: Sin responso.

INHUMACIÓN: Cementerio Loma de Paz

DÍA Y HORA: Lunes 15/12/2025- 13:30 hs.

SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC

Barrio en el que vivía: bº Lujan

Lugar de nacimiento: PigüeActividad que desarrollaba:

Jubilada y Pensionada