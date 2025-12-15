 Inda Isabel Nesterine viuda de Costabile  (Q.E.P.D.)

Necrológicas
Falleció en Olavarría el día 14  de Diciembre  de 2025 a los   91  años de edad.

su hija:  Adriana Nancy Costabile
nietos, bisnietos, tataranietos y demas familiares participan su fallecimiento.

VELATORIO: No se realiza velatorio.

RESPONSO: Sin responso.

INHUMACIÓN: Cementerio Loma de Paz 

DÍA Y HORA: Lunes 15/12/2025- 13:30 hs.

SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC

Barrio en el que vivía: bº Lujan

Lugar de nacimiento: PigüeActividad que desarrollaba: 

Jubilada y Pensionada

