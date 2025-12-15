Osvaldo Dante Cerioni (Q.E.P.D.)

Necrológicas
Falleció en Olavarría el día 14 de Diciembre de 2025 a los 60 años de edad.

Sus hijos Micaela, Camila y Daniela Cerioni. Sus hijos políticos. Sus hermanos. Sus hermanos políticos. Sus sobrinos y demás deudos participan su fallecimiento.

VELATORIO: España 2942, Departamento «C», la sala cierra a las 0:00 horas y reabre el Lunes a las 8:00 horas.
RESPONSO: Capilla Ardiente.

INHUMACIÓN: Cementerio Loma de Paz.

DÍA Y HORA: Lunes 15 de Diciembre a las 11:30 horas.

SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC

Barrio en el que vivía: Vecino de Barrio Sarmiento Norte.

Lugar de nacimiento:  Nacido en Olavarría.Actividad que desarrollaba:  Albañil.

