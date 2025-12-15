Paulo Francisco Lujan Ivaldo «Karito» (Q.E.P.D.)

Necrológicas
Falleció en Olavarría el día 14 de Diciembre  de 2025 a los 49 años de edad.

Su esposa Gloria Chiramberro. Sus hijos Emily y Francisco. Su madre política Hortensia. Sus hermanos. Sus hermanos políticos. Sus sobrinos. Su familia en la Fé. Sus amigos y demás deudos participan su fallecimiento.

VELATORIO: España 2942, Departamento «E». El velatorio comienza a las 7:00 horas.

RESPONSO: Capilla Ardiente.

INHUMACIÓN: Cementerio Loma de Paz.

DÍA Y HORA: Lunes 15 de Diciembre a las 14:30 horas.

SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC

Barrio en el que vivía: Vecino de Barrio CECO 3.

Lugar de nacimiento: Nacido en Olavarría.Actividad que desarrollaba: Empleado de Casa Silvia.

