Detuvieron a un joven por disturbios en la vía pública

Personal del Comando de Patrullas de Olavarría detuvo este domingo a un joven de 21 años en la intersección de la calle Almirante Brown y la calle Sargento Cabral, tras recibir un llamado al servicio de emergencias 911.

Según el informe policial, el implicado se encontraba en estado de ebriedad, ocasionando disturbios e incitando a la pelea a las personas que estaban en el lugar.

Luego de la aprehensión, el personal policial trasladó al detenido al hospital de la localidad de Hinojo para realizar el correspondiente reconocimiento médico legal. Posteriormente, fue alojado en la Comisaría Primera por razones de jurisdicción.

En el hecho interviene el Juzgado Correccional de Olavarría, bajo la carátula de infracción a los artículos 35, 72 y 74 inciso «A» de la Ley 8031/73. El parte lleva la firma del jefe de la Estación de Policía de Seguridad Departamental Olavarría y del superintendente de Seguridad de la Región Interior Centro.