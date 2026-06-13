Paritaria docente: sin oferta salarial, el FUDB insistió con aumentos y reclamos por IOMA

El Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) participó de una nueva reunión de la Comisión Paritaria Docente convocada por el Gobierno de la provincia de Buenos Aires y reclamó una urgente recomposición salarial. Sin embargo, el encuentro concluyó sin una propuesta de aumento para el sector.

La reunión se realizó en la sede del Ministerio de Trabajo y contó con la presencia de autoridades de las áreas de Trabajo, Empleo Público y Hacienda, además de representantes de la Dirección General de Cultura y Educación, el Banco Provincia y el Instituto de Previsión Social (IPS).

Entre los principales planteos realizados por las organizaciones gremiales se destacó la necesidad de una recomposición salarial frente al impacto de la inflación sobre los ingresos docentes. También reclamaron la aplicación efectiva del Acuerdo de Resguardo y Reparación ante situaciones de violencia en el ámbito educativo, cuestiones vinculadas al Régimen Académico y mejoras en las condiciones para la inclusión educativa.

Además, el FUDB expresó su preocupación por la reforma previsional acordada entre el Gobierno nacional y el Fondo Monetario Internacional (FMI), al tiempo que ratificó la defensa del sistema previsional bonaerense y del IPS.

Durante el encuentro también se solicitaron avances en la implementación de la desconexión digital fuera de la jornada laboral, soluciones a los problemas detectados en el sistema de licencias y en la aplicación del Decreto 900, y la finalización del proceso de titularización en Educación Técnica.

Los gremios pidieron además retomar las discusiones para culminar el Convenio Colectivo de Trabajo y avanzar en modificaciones de las resoluciones 3367/05 y 333/09, vinculadas a la organización institucional del sistema educativo.

En representación de los sindicatos que integran el Consejo Consultivo Gremial del IOMA, se entregó al ministro de Trabajo una presentación con demandas relacionadas con las prestaciones y servicios de la obra social.

Como único anuncio, el Gobierno provincial informó un incremento del 30% en los montos y topes de las asignaciones familiares.

Al finalizar la reunión, el FUDB reiteró el pedido de una propuesta salarial urgente antes del cierre de la liquidación de haberes, con el objetivo de garantizar una mejora real en los ingresos de las y los docentes.