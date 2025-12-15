Participación: Paulo Francisco Lujan Ivaldo «Karito»
Directivos y colaboradores de Casa Silvia, participan del fallecimiento de Paulo Ivaldo, un colaborador destacado y gran compañero. Acompañan a su esposa, hijos y familiares en el dolor y ruegan por su eterno descanso.
Falleció en Olavarría el día 14 de Diciembre de 2025 a los 49 años de edad.
Su esposa Gloria Chiramberro. Sus hijos Emily y Francisco. Su madre política Hortensia. Sus hermanos. Sus hermanos políticos. Sus sobrinos. Su familia en la Fé. Sus amigos y demás deudos participan su fallecimiento.
VELATORIO: España 2942, Departamento «E». El velatorio comienza a las 7:00 horas.
RESPONSO: Capilla Ardiente.
INHUMACIÓN: Cementerio Loma de Paz.
DÍA Y HORA: Lunes 15 de Diciembre a las 14:30 horas.
SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC
Barrio en el que vivía: Vecino de Barrio CECO 3.