El ciclo “Olavarría en Verano” tuvo su inicio el último fin de semana. El evento se realizó este domingo en las escalinatas de la Casa del Bicentenario, junto al arroyo Tapalqué.

La propuesta comenzó a las 19 horas. Desde temprano, el público se acercó para asegurarse un buen lugar. De esta manera, la jornada contó con una gran convocatoria.

Muchas personas se ubicaron en la escalinata. Otras, en cambio, llevaron reposeras y equipos de mate. Además, ocuparon los espacios verdes disponibles en el sector.

En primer lugar, se presentaron la Orquesta Escuela Municipal y la Banda Escuela Municipal “Hugo Bazzano”. Ambas actuaciones abrieron la jornada frente a la Casa del Bicentenario. Luego, llegaron los primeros aplausos del público.

Más tarde, pasadas las 20 horas, llegó uno de los momentos centrales. Fue con la presentación de la Orquesta Sinfónica Municipal “Mtro. Mario Patané”. El conjunto estuvo dirigido por Diego Lurbe.

Además, el espectáculo contó con Valentina Fernández y Agustín Begue en voz. También participaron el Ballet Folklórico Municipal y el Coro Estable de Tandil.

Durante el concierto se interpretó “La Pampa verde”. La obra tiene poesía de Hamlet Lima Quintana y música de Oscar Alem. Además, incluyó arreglos corales de Eduardo “Chino” Correa.

Por otra parte, los arreglos instrumentales estuvieron a cargo de Oscar Alem, Diego Lurbe y Daniel Rodríguez.

El evento tuvo carácter solidario. En ese marco, fue a beneficio de la Parroquia San Vicente. De esta manera, los presentes pudieron colaborar mediante billeteras virtuales y urnas dispuestas en el lugar.

Además de los espectáculos, la jornada contó con un patio de comidas. Así, el público pudo acompañar toda la propuesta durante la tarde y la noche.

Finalmente, “Olavarría en Verano” es un calendario de actividades culturales, artísticas, recreativas y deportivas. Las propuestas se desarrollarán durante todo el receso estival. Asimismo, la programación completa puede consultarse en el sitio web del Municipio y en las redes sociales Olavarría Municipio y Olavarría VA.