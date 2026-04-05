Lidia Amanda Moyano de Ricaud (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 5 de abril de 2026 a los 73 años de edad. Su esposo Pedro Antonio Ricaud; sus hijas Yamila y Debora Ricaud; su hijo político Ricardo Daniel Navarro; sus nietos Victoria, Luca, Renata y Dante; su hermano Hugo Moyano; su hermana política Ana Defeo; su sobrina Vanesa Moyano; y demás deudos participan su fallecimiento. Sin velatorio. Sin responso. Sus restos serán inhumados en el Crematorio Pinos de Paz, en día y horario a confirmar. Servicio adherido a Coopelectric. Vecina de barrio Hipólito Yrigoyen. Nacida en Olavarría. Jubilada.