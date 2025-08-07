MABEL RAQUEL ANGELOFF «LA GORDA» (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 7 de Agosto de 2025 a los 78 años de edad.

Sus esposo: Amaranto Rodolfo Rodriguez

sus hijos, hijos políticos, amigos y demás familiares participan su fallecimiento.

VELATORIO: España 2942, Departamento «D». Habilita de 8hs a 14:30hs.

RESPONSO: Capilla Ardiente

INHUMACIÓN: Cementerio Loma de Paz

DÍA Y HORA: Viernes 8 de Agosto de 2025- 14:30 hs.

SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC

Barrio en el que vivía: Villa Floresta

Lugar de nacimiento: Olavarría

Actividad que desarrollaba: jubilada ama de casa