Mabel Raquel Angeloff «La Gorda» (Q.E.P.D.)
MABEL RAQUEL ANGELOFF «LA GORDA» (Q.E.P.D.)
Falleció en Olavarría el día 7 de Agosto de 2025 a los 78 años de edad.
Sus esposo: Amaranto Rodolfo Rodriguez
sus hijos, hijos políticos, amigos y demás familiares participan su fallecimiento.
VELATORIO: España 2942, Departamento «D». Habilita de 8hs a 14:30hs.
RESPONSO: Capilla Ardiente
INHUMACIÓN: Cementerio Loma de Paz
DÍA Y HORA: Viernes 8 de Agosto de 2025- 14:30 hs.
SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC
Barrio en el que vivía: Villa Floresta
Lugar de nacimiento: Olavarría
Actividad que desarrollaba: jubilada ama de casa