Miguel Ángel Cides (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 19 de Agosto de 2025 a los 84 años de edad.

Su esposa Delia Voltarel; sus hijos: Mariel, Maricel y Ariel; sus hijos políticos: César, Claudio y Patricia; sus nietos: Magaí, Mateo y Lautaro; sus hermanos; sus sobrinos y demás deudos participan su fallecimiento.

VELATORIO: España 2942, Departamento » D». Miércoles 20/08 de 08:30 a 11:30 Hs.

SIN RESPONSO.

INHUMACIÓN: Cementerio Loma de Paz

DÍA Y HORA: Miércoles 20/08 a las 11:30 Hs.

Barrio en el que vivía: Microcentro

Actividad que desarrollaba: Empresario