El Congreso trata el veto de Milei al aumento a los Jubilados y desde Olavarría piden no «permanecer indiferentes»

Este miércoles 20 de agosto, la Cámara de Diputados de la Nación está convocada para tratar el rechazo al veto que dispuso el presidente de la Nación contra el aumento votado para los haberes de los jubilados.

Los Jubilados de Olavarría, que en el último tiempo han reclamado en la calle, emitieron un comunicado donde piden no «permanecer indiferentes».

El comunicado

Los jubilados de Olavarría, que hemos venido acompañando en marchas y concentraciones a nuestros compañeros que eran duramente reprimidos y golpeados frente al Congreso, no podemos permanecer indiferentes y queremos manifestar nuestro agradecimiento y apoyo a los legisladores que están luchando en defensa de nuestros derechos y repudiar las políticas de ajuste y destrucción que lleva adelante el gobierno de Milei.

El desprecio que pone de manifiesto el presidente por el sistema republicano, que hoy tiene como último refugio el Congreso de la Nación, merece la condena unánime del pueblo argentino que ve cómo cada día son pisoteados sus derechos, en especial de los más débiles y vulnerables.

Con la misma brutalidad que con los jubilados el presidente se ha manifestado contra las personas en situación de discapacidad y, también hoy está en tratamiento en la legislatura el rechazo al veto a la ley de emergencia votada por amplia mayoría para contener a ese sector de nuestra sociedad.

Es por ello que queremos manifestar nuestra total solidaridad con esa lucha y nos paramos junto a las familias que hoy se manifiestan porque, la prioridad del “equilibrio fiscal”, les ha hecho perder el apoyo destinado a sus hijos y familiares que no pueden sostener las prestaciones profesionales y terapéuticas requeridas por personas con discapacidad.

Confiamos en que la racionalidad y empatía triunfen sobre la insensatez y el desprecio que ponen en evidencia los vetos presidenciales.