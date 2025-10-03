Miguel Angel de la Calle «Gallego»(Q.E.P.D.)

Falleció en La Plata el día 02 de Octubre de 2025 a los 72 años de edad.

Su esposa: Marta Melo; sus hijos: Maria Eugenia y Sebastian; sus hijos politicos: Ines y Martin; su hermana: Mariana; Hermano politico: Jose; cuñado, cuñado politico, sobrinos, sobrinos politicos y demas familiares participan su fallecimiento.

VELATORIO: España 2942, Departamento » C «. Habilita 00 hs hasta 14 hs.

RESPONSO: Capilla Ardiente

INHUMACIÓN: Crematorio Pinos de Paz

DÍA Y HORA: A confirmar

SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC

Barrio en el que vivía: bº tiro federal

Lugar de nacimiento: olavarria

Actividad que desarrollaba: jubilado