Miguel Angel de la Calle «Gallego»(Q.E.P.D.)

Falleció en La Plata el día  02   de   Octubre  de 2025 a los  72   años de edad.

Su esposa: Marta Melo; sus hijos: Maria Eugenia y Sebastian; sus hijos politicos: Ines y Martin; su hermana: Mariana; Hermano politico: Jose; cuñado, cuñado politico, sobrinos, sobrinos politicos y demas familiares participan su fallecimiento.

VELATORIO: España 2942, Departamento » C  «. Habilita 00 hs hasta 14 hs.

RESPONSO: Capilla Ardiente

INHUMACIÓN: Crematorio Pinos de Paz 

DÍA Y HORA:  A confirmar

SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC

Barrio en el que vivía: bº tiro federal

Lugar de nacimiento:  olavarria            

Actividad que desarrollaba: jubilado

