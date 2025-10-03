Miguel Angel de la Calle «Gallego»(Q.E.P.D.)
Falleció en La Plata el día 02 de Octubre de 2025 a los 72 años de edad.
Su esposa: Marta Melo; sus hijos: Maria Eugenia y Sebastian; sus hijos politicos: Ines y Martin; su hermana: Mariana; Hermano politico: Jose; cuñado, cuñado politico, sobrinos, sobrinos politicos y demas familiares participan su fallecimiento.
VELATORIO: España 2942, Departamento » C «. Habilita 00 hs hasta 14 hs.
RESPONSO: Capilla Ardiente
INHUMACIÓN: Crematorio Pinos de Paz
DÍA Y HORA: A confirmar
SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC
Barrio en el que vivía: bº tiro federal
Lugar de nacimiento: olavarria
Actividad que desarrollaba: jubilado