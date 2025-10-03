Azul logra un aporte de 18 millones de la provincia para obras en su Parque Industrial

Este jueves se oficializó que la provincia de Buenos Aires realizará un segundo desembolso económico de 18 millones de pesos en favor de la Municipalidad de Azul, conducida por el intendente Nelson Sombra

El aporte se realiza a través del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnologica.

Los fondos deberán destinarse para la realización de obras en el agrupamiento industrial Sector Industrial Planificado de Azul II , en el marco del Programa “Arriba Parques”.

El Programa Provincial para el Desarrollo de Agrupamientos Industriales “ArriBA Parques” fue creado con el objetivo de brindar asistencia financiera para la creación, desarrollo, crecimiento y fortalecimiento de agrupamientos industriales -creados o a crearse- en la provincia de Buenos Aires. En el marco de ese programa se conformó el Fondo Especial Provincial para el Desarrollo de Agrupamientos Industriales destinado a otorgar aportes no reintegrables (ANR) para la implementación del mencionado Programa.