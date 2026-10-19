Ricardo Rómulo Arias (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el 18 de octubre de 2026 a los 73 años de edad. Nació en Olavarría, era vecino del Barrio Hipólito Yrigoyen y se desempeñaba como jubilado.

Su compañera Patricia Cóceres, sus amigos y demás deudos participan su fallecimiento.

Sus restos son velados en la sala de España 2942, Departamento «B», a partir de este lunes 19 a las 9:00 horas. Se realizará un responso en la capilla ardiente y posteriormente serán inhumados en el Cementerio Loma de Paz el lunes 19 de octubre a las 11:30 horas. Servicio adherido a Coopelectric.