Guardavidas: abren la inscripción para la reválida en Olavarría

La prueba de suficiencia acuática para guardavidas se realizará el jueves 5 de noviembre en el natatorio del Club Ferro, con acreditación desde las 10 y comienzo de la evaluación a las 11.

La convocatoria está destinada a quienes cuenten con la libreta de guardavidas vigente.

La jornada es organizada por la Subsecretaría de Deportes del Municipio de Olavarría junto con la Comisión Provincial de Guardavidas, dependiente del Ministerio de Seguridad bonaerense.

Cómo inscribirse

Las personas interesadas deben completar el formulario de inscripción online y descargar y completar la documentación disponible en ese mismo sitio.

El día de la reválida deberán presentar esa documentación junto con la libreta de guardavidas.

La prueba de suficiencia acuática, conocida habitualmente como reválida, es una instancia necesaria para los guardavidas que deben mantener vigente su habilitación