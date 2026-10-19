El Quirófano Veterinario Móvil estará en El Provincial, Sierra Chica e Hinojo

El Quirófano Veterinario Móvil de Olavarría recorrerá El Provincial, Sierra Chica e Hinojo entre el miércoles 21 y el viernes 23 de octubre, con atención de 8:30 a 12 horas. Para acceder a las intervenciones quirúrgicas es necesario solicitar turno previamente a través del chatbot municipal MIO.

El cronograma previsto es el siguiente:

Miércoles 21: Club El Provincial, Belgrano 1420.

Club El Provincial, Belgrano 1420. Jueves 22: Delegación Municipal de Sierra Chica, Sbardolini 1105.

Delegación Municipal de Sierra Chica, Sbardolini 1105. Viernes 23: Centro Cultural Hinojo, ex Sociedad Italiana.

Los turnos se solicitan a través de MIO, por WhatsApp al 2284 22-9029. Al momento de gestionarlos, el personal de la Dirección de Veterinaria brinda la información y las indicaciones necesarias para preparar al animal antes de la intervención.

El servicio municipal recorre periódicamente distintos sectores del Partido para facilitar el acceso a la atención veterinaria. El horario habitual es de lunes a viernes, de 8:30 a 12 horas, excepto los feriados.