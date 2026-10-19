Sierras Bayas cumple 147 años: el martes será el acto protocolar y el fin de semana habrá festejos

Sierras Bayas celebrará su 147° aniversario el martes 20 de octubre, con un acto protocolar desde las 9:30 en la Plaza 17 de Octubre. Los festejos continuarán el sábado 24 y el domingo 25 con una noche de gala, reconocimientos, espectáculos musicales y una nueva edición de la Fiesta del Choripán Serrano.

La ceremonia del martes contará con la participación de autoridades municipales y educativas, representantes de instituciones y entidades locales, y vecinos de la localidad.

Una noche de gala y reconocimientos

El sábado 24, las actividades comenzarán por la noche en el Centro Cultural, con una propuesta que también incluirá una referencia al 110° aniversario del Foot Ball Club de Sierras Bayas.

Durante la velada se entregarán distinciones y reconocimientos, y habrá presentaciones de jazz, tango, folclore y coro. Luego, los participantes compartirán un brindis en el Centro de Jubilados y Pensionados Los Amigos.

El domingo, la Fiesta del Choripán Serrano

El domingo 25 continuará la celebración con una nueva edición de la Fiesta del Choripán Serrano. El encuentro tendrá lugar en la bicisenda Javier Ouda, en el corazón de la localidad, y se sumará a las actividades por el aniversario.

Una historia ligada a la minería

Sierras Bayas fue fundada el 20 de octubre de 1879 como un enclave vinculado a la explotación minera en las sierras del sistema de Tandilia. Su nombre remite al tono amarillento de la dolomita, una piedra característica de la zona.

Con el desarrollo de la industria cementera a mediados del siglo XX, la localidad consolidó su identidad como una comunidad ligada a la minería y la producción.