Los Abuelos de la Nada en Olavarría: un show imperdible para celebrar los 20 años de En Línea Noticias

La mítica banda del rock nacional, Los Abuelos de la Nada, se presentará en Olavarría el próximo sábado 21 de noviembre a las 22:00 (apertura de puertas a las 22:00) en Complejo Norte, ubicado en Av. Ituzaingó 4625. La cita promete ser una noche histórica y festiva, ya que se enmarca en las celebraciones por el 20° aniversario del portal de noticias En Línea Noticias, con la organización conjunta de Morella Producciones.

El show llega renovado con la conducción de Gato Azul Peralta, heredero del legado de Miguel Abuelo, y el talento de Gringui Herrera en la guitarra, acompañados por una formación dispuesta a repasar los clásicos inmortales que marcaron a varias generaciones. El evento es apto para todo público.

Las entradas online se consiguen a partir de $40.000 a través de la plataforma oficial Articket. Para la compra web hay importantes facilidades de pago: 4 cuotas sin interés con Banco Provincia (Visa y MasterCard, ver condiciones en https://tr.ee/89uSGj), 3 cuotas sin interés con Favacard, Plan Z de Naranja X, Mercado Pago, QR / Cuenta DNI y billeteras (desde PC), QR y apps bancarias (débito y crédito) y transferencia directa. Se recuerda que las entradas son nominales y con código QR único, por lo que se recomienda adquirir únicamente en sitios oficiales.

Para quienes prefieran adquirir entradas en efectivo de forma presencial, los puntos de venta habilitados son Tecnópolis Olavarría (San Martín 2821), Disquería Liverpool (Moreno 626 – Azul), PC Cell (Calle Olavarría 112 – Bolívar), ADN Store (Calle 61 N° 2813 – Necochea), La Casa de las Guitarras (Belgrano 3420 – Mar del Plata) y Fava Central (Luro e Inde