Torneo «Juan Domingo Marinangeli» Embajadores se consagró campeón del Sub 21
Ph: Luciana Coronel
Embajadores derrotó 3 a 2 a Estudiantes por la décima fecha del torneo Sub 21 y se aseguró el título, al quedar fuera del alcance de sus perseguidores.
El CEO se impuso en un partido que tuvo cinco goles. Luca Vargas, Nahuel Pacheco y Jeremías Pérez marcaron para el campeón, mientras que Lautaro Nemeth y Vicente Catalá anotaron los tantos de Estudiantes.
Con esta victoria, Embajadores alcanzó una diferencia que ya no podrá ser descontada y festejó la consagración en la categoría Sub 21.