Torneo «Juan Domingo Marinangeli» Embajadores se consagró campeón del Sub 21

Ph: Luciana Coronel

Embajadores derrotó 3 a 2 a Estudiantes por la décima fecha del torneo Sub 21 y se aseguró el título, al quedar fuera del alcance de sus perseguidores.

El CEO se impuso en un partido que tuvo cinco goles. Luca Vargas, Nahuel Pacheco y Jeremías Pérez marcaron para el campeón, mientras que Lautaro Nemeth y Vicente Catalá anotaron los tantos de Estudiantes.

Con esta victoria, Embajadores alcanzó una diferencia que ya no podrá ser descontada y festejó la consagración en la categoría Sub 21.