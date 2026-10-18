Las ventas por el Día de la Madre 2026 bajaron 1,4% interanual

Las ventas en los comercios minoristas pymes durante el Día de la Madre registran un descenso del 1,4% frente al mismo período del año anterior, medidas a precios constantes. Con este resultado se acumulan cinco caídas interanuales consecutivas para la misma fecha, confirmando la persistencia de un consumo acotado por presupuestos familiares estrictos, donde el financiamiento en cuotas y las promociones operan como herramientas indispensables para atenuar la retracción de la actividad comercial.

Balance general y ticket promedio

El ticket promedio se ubica en $ 63.197. A pesar de la disponibilidad de descuentos, promociones y opciones de financiación, las herramientas comerciales funcionan principalmente para sostener la actividad operativa y generar liquidez, sin alterar el patrón de compra cauteloso del consumidor. El resultado confirma un escenario de demanda contenida, donde el público prioriza artículos de menor valor unitario antes que compras de mayor escala.

Impacto en la actividad mensual y expectativas

Respecto a la incidencia de la festividad en las ventas del mes, el 39,9% de los comercios relevados considera que el impacto es moderado, mientras que un 31,7% señala que suma, pero no cambia el panorama. Por su parte, un 19,3% indica que no genera impacto en su actividad y solo el 9% la define como clave para traccionar las ventas mensuales, confirmando que la fecha actúa como un alivio temporal más que como un impulso sostenido para el sector minorista.

El 51,3% de los comercios señala que las ventas se ubican en niveles iguales a los esperados, mientras que un 32,5% reporta resultados por debajo de sus estimaciones (29,4% peor y 3,1% mucho peor). Por su parte, el 16,2% restante manifiesta haber superado sus previsiones iniciales (15,2% mejor y 1% mucho mejor). En conjunto, la distribución refleja un desempeño mayormente alineado con las proyecciones, aunque con más comercios por debajo de lo esperado que por encima, en un marco de prudencia donde la fecha mantiene su relevancia tradicional, pero sin generar un quiebre en la tendencia general de demanda contenida.

Dispersión de montos por sector

El monto promedio por operación exhibe una marcada dispersión entre los rubros relevados. Por encima del promedio general ponderado ($ 63.197) se posicionan Cosméticos y perfumería ($ 88.000), Electrodomésticos, artefactos de hogar y equipos de audio y video ($ 72.581) y Calzado y marroquinería ($ 67.332). En contraste, por debajo de la media se ubican Equipos periféricos, accesorios y celulares ($60.089), Indumentaria ($ 55.416) y Librería ($ 37.638), estableciendo este último el menor registro del relevamiento.

Análisis sectorial

De los seis rubros relevados, cuatro registran caídas interanuales en sus ventas y dos exhiben variaciones positivas, con un promedio ponderado que arroja una retracción del 1,4%. Las bajas se producen en Electrodomésticos, artefactos de hogar y equipos de audio y video (-3,6% anual), seguido por Cosméticos y perfumería (-3,2%), Equipos periféricos, accesorios y celulares (-3,2%) y Calzado y marroquinería (-2,2%). En el extremo opuesto, los incrementos se observan en Librería (+3,4% anual), mientras que Indumentaria registra un crecimiento marginal (+0,1%).

Calzado y marroquinería

El sector registra una baja interanual del 2,2%, ubicando su ticket promedio en $ 67.332 a precios corrientes. Si bien la fecha tracciona una mayor afluencia de público respecto a septiembre, el nivel de facturación real continúa condicionado por la cautela del gasto familiar. La demanda se concentra predominantemente en artículos de menor valor unitario, calzado de uso diario y marroquinería pequeña, limitando el crecimiento del ticket promedio.

En el aspecto cualitativo, las ventas dependen fuertemente de esquemas de financiación en 3 y 6 cuotas y rebajas de hasta el 20%, instrumentos clave para generar liquidez operativa a costa de resignar rentabilidad. Varios comercios advierten restricciones crediticias en los consumidores por falta de margen en tarjetas y una marcada reticencia hacia los pares de gama alta. En el balance, las promociones permiten sostener el volumen físico, operando en un marco de márgenes reducidos.

Cosméticos y perfumería

El rubro tiene una caída interanual del 3,2%, con un ticket promedio de $ 88.000 a precios corrientes, ubicándose como el valor unitario más elevado del relevamiento general. El desempeño de los comercios tradicionales se ve fuertemente condicionado por factores climáticos adversos en centros de alta densidad comercial, amortiguando el impacto estacional propio de la fecha.

En el relevamiento sectorial aportado por la cámara del rubro, las precipitaciones en el Área Metropolitana de Buenos Aires y el interior dificultan la afluencia hacia los locales a la calle durante las jornadas previas. Si bien hacia la tarde del sábado y las primeras horas de la jornada festiva se observa una reactivación del tránsito comercial, la actividad continúa acotada por el clima, limitando el nivel de operaciones en los puntos de venta físicos.

Electrodomésticos, artefactos de hogar y equipos de audio y video

El sector exhibe una contracción interanual del 3,6%, registrando un ticket promedio de $ 72.581 a precios corrientes. A pesar del incentivo de la fecha comercial, la demanda continúa condicionada por la restricción presupuestaria de los hogares, volcándose principalmente hacia pequeños electrodomésticos y líneas de menor valor unitario. Los canales de venta digital muestran un dinamismo superior al de los locales tradicionales, compensando parcialmente la menor concurrencia presencial.

En el análisis cualitativo, la concreción de operaciones está supeditada a plazos extendidos de financiamiento y créditos personales ante la escasez de liquidez en plaza. Los comerciantes destacan que asumir los costos financieros y las bonificaciones para competir recortan sensiblemente los márgenes de ganancia unitarios. La falta de esquemas de cuotas sin interés en determinados segmentos limita la rotación de artículos de mayor tamaño durante la jornada.

Equipos periféricos, accesorios y celulares

El rubro registra una baja interanual del 3,2%, con un ticket promedio de $ 60.089 a precios corrientes. El sector evidencia una menor tracción en comparación con ediciones anteriores, caracterizado por una postergación en la renovación de terminales móviles y un público enfocado en compras de bajo costo. La demanda se concentra casi exclusivamente en artículos complementarios y gadgets accesibles como auriculares, fundas y relojes inteligentes.

Desde la perspectiva cualitativa, las operaciones se concretan a través de descuentos por pago al contado y esquemas de 3 y 6 cuotas sin interés, mecanismos que permiten cerrar ventas reduciendo el margen unitario. Los comerciantes reportan una conducta de compra orientada a regalos menores y de compromiso, supeditada a presupuestos acotados. Asimismo, señalan que la competencia de productos importados incide negativamente en el desempeño de los locales tradicionales.

Indumentaria

El sector presenta una leve variación interanual positiva del 0,1%, situando su ticket promedio en $ 55.416 a precios corrientes. El rubro logra mantenerse en terreno neutro gracias a la estacionalidad de la fecha y a la demanda de prendas livianas de temporada y ropa deportiva. Sin embargo, el comportamiento del público está marcado por decisiones de compra de último momento y una búsqueda rigurosa de precios bajos para ajustar el presupuesto.

En el aspecto cualitativo, el sostenimiento de las operaciones depende fuertemente de promociones comerciales agresivas, tales como esquemas 2×1, 3×2 en remeras y rebajas de hasta el 20%. La financiación mediante cuotas sin interés y las promociones bancarias locales resultan determinantes para traccionar ventas, aunque reducen sensiblemente los márgenes unitarios. De este modo, el sector logra estabilizar el volumen vendido a costa de una menor rentabilidad por operación.

Librería

El rubro exhibe un incremento interanual del 3,4%, con un ticket promedio de $ 37.638 a precios corrientes, ubicándose como el valor unitario más bajo de todo el relevamiento. El sector se posiciona como una alternativa económica recurrente para la adquisición de obsequios en un escenario de presupuestos restringidos. Asimismo, en algunas plazas locales la realización de eventos específicos, como ferias del libro, complementa la tracción comercial generada por la festividad.

Desde el plano cualitativo, las ventas se concentran en títulos de cocina, desarrollo personal y opciones de bajo costo, favorecidas por rebajas aplicadas por editoriales y promociones con tarjetas. No obstante, los comerciantes señalan que los descuentos y los costos asociados a las plataformas de cobro reducen el margen operativo por operación. Por otra parte, las condiciones climáticas adversas inciden de manera dispar en la concurrencia a los locales a la calle, por lo que muchos consumidores se vuelcan al comercio electrónico.