Intento de estafa telefónica en Olavarría: simulan turnos para el carnet de vacunación para hackear WhatsApp

Un vecino de Olavarría sufrió un intento de estafa telefónica mediante una maniobra en la que un delincuente simuló ser un médico del Hospital para tramitar la renovación de la libreta de vacunación y ofrecer la aplicación de dosis de refuerzo. Las llamadas fueron realizadas desde el número de teléfono 2284260523.

Durante la comunicación, el falso profesional engañó a la víctima señalando que el carnet antiguo quedaba «fuera de circulación» y que el actualizado para el «año 2026, lo que sería año entrante 2027 de la salud, viene plastificado con un QR». Asimismo, ante la consulta sobre la aplicación de dosis contra la gripe, el estafador indicó: «Como usted bien sabe, hoy en día no es obligatorio la vacunación. ¿Usted quiere colocar alguna dosis o simplemente pasar a retirar el esquema de vacunación que ya está listo?».

Tras acordar el retiro en el Banco de Leche ubicado sobre la calle Maipú, el interlocutor adujo tener «varios pacientes registrados en ese mismo» centro de salud y fijó la cita: «A partir de mañana, lunes 19 de octubre, vas a tener un turno abierto de 15 a 30 días hábiles para que te hagas presente. Te vas a presentar llevando tu DNI a mano y el número de trámite que te va a enviar la operadora».

Al consultar sobre el uso de aplicaciones gubernamentales como Mi Argentina, Mi Salud o Mi Vacunate, el delincuente argumentó que en caso de no utilizarlas «lo va a pasar a tener digitalmente en caso de que usted no pueda pasarlo a retirar por algún motivo».

En ese momento, procedieron a enviar el mensaje fraudulento para apoderarse de la cuenta del vecino: «Ahí te mandé la confirmación de turno, fecha de retiro. Tenés que tocar ‘sí, soy yo’ y vas a tener el número 49. Una vez que presionás ‘sí, soy yo’, te va a figurar tres circulitos con distintos números». Esta maniobra constituye un ardid de ingeniería social diseñado para acceder a códigos de verificación o tomar el control de la cuenta de WhatsApp.

Desde el sector de salud se reitera a la comunidad que la vacunación no es obligatoria y que ningún organismo oficial ni personal del Hospital solicita la validación de códigos ni la pulsación de enlaces a través de mensajes de texto o aplicaciones de mensajería para otorgar turnos.