Schwindt con Kicillof en La Matanza: “La lealtad es con el pueblo”

La concejala de Olavarría María Liliana Schwindt participó en González Catán, partido de La Matanza, del acto por el Día de la Lealtad Peronista junto al gobernador bonaerense Axel Kicillof y dirigentes, intendentes y militantes de distintos puntos de la provincia de Buenos Aires.

A través de sus redes sociales, Schwindt compartió imágenes de la jornada y expresó: “La lealtad es con el pueblo. Siempre del mismo lado”. En su mensaje, vinculó la conmemoración del 17 de octubre con la necesidad de defender el trabajo, la producción y las oportunidades, en un contexto nacional que cuestionó por sus consecuencias sociales.

“El 17 de Octubre nos recuerda que la política tiene sentido cuando mejora la vida de nuestro pueblo”, sostuvo la concejala, quien también convocó a fortalecer la unidad, la organización y la militancia para construir una alternativa política.

Kicillof reivindicó a Cristina Kirchner y convocó al peronismo a construir una alternativa para 2027

El acto tuvo como principal orador al gobernador Axel Kicillof, quien reivindicó a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, cuestionó las políticas del gobierno de Javier Milei y llamó al peronismo a reorganizarse con vistas a las elecciones presidenciales de 2027.

Durante su discurso, Kicillof calificó a Cristina Kirchner como “injustamente presa por defender nuestras banderas” y planteó la necesidad de construir una propuesta nacional que permita modificar el rumbo económico del país.

En uno de los pasajes centrales de su intervención, el mandatario bonaerense manifestó su disposición a asumir responsabilidades en esa construcción política: “Cuenten conmigo para poner el cuerpo, para recorrer el país. Cuenten conmigo para asumir las responsabilidades que tocan en esta hora”.

También cuestionó al Gobierno nacional, al que definió como “la expresión más payasesca de la derecha internacional”, y defendió la justicia social como una de las banderas históricas del peronismo.

“Sin justicia social no hay libertad verdadera: hay privilegios, hay explotación y desigualdad. Eso no es libertad”, afirmó.

Un llamado a la unidad

Kicillof sostuvo que la gestión bonaerense buscó amortiguar las consecuencias de las políticas nacionales mediante la continuidad de obras públicas, la educación y otras medidas de acompañamiento social. Sin embargo, advirtió que las respuestas provinciales no alcanzan por sí solas para resolver los problemas económicos del país.

“Los problemas nacionales no pueden tener una solución en una sola provincia o en un gobierno local”, señaló, al convocar a construir una alternativa que reúna a distintos sectores.

El gobernador también llamó a dialogar con quienes respaldaron electoralmente a Milei y hoy se sienten defraudados. “Tenemos la obligación de crear esa alternativa que les permita crear un camino hacia el futuro. Tenemos que hacer el esfuerzo de buscar a todos y hablar con todos”, expresó.

La actividad fue organizada por el Partido Justicialista bonaerense en el Polideportivo Juan Domingo Perón de González Catán y contó, además, con las intervenciones de la vicegobernadora Verónica Magario y del intendente de La Matanza, Fernando Espinoza.