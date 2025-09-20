Roberto Demateis (Q.E.P.D.)

Necrológicas
Por En Linea Noticias 0

Roberto Demateis (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día  20   de   Septiembre  de 2025 a los  55  años de edad.

Su esposa: Manolio Maria Laura, Sus hijas: Micaela y Milagros Demateis, Sus hijos políticos: Agustin y Kevin, Su madre: Susana Diez, Su hermana: Claudia Demateis, Su hermano politico: Gustavo Orella
sus suegros, sobrinos y demás familiares  participan su fallecimiento.

VELATORIO: España 2942, Departamento «D «. Sala habilita de 12 hs a 17 hs.

RESPONSO: Capilla Ardiente

INHUMACIÓN: Crematorio Pinos de Paz 

DÍA Y HORA: A confirmar

SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC

Barrio en el que vivía: Vecino de microcentro

Lugar de nacimiento:  Olavarría             

Actividad que desarrollaba: Empleado Municipal.

Podría interesarte Más del autor
Deja una respuesta

Su dirección de correo electrónico no será publicada.

error: Content is protected !!