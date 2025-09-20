Roberto Demateis (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 20 de Septiembre de 2025 a los 55 años de edad.

Su esposa: Manolio Maria Laura, Sus hijas: Micaela y Milagros Demateis, Sus hijos políticos: Agustin y Kevin, Su madre: Susana Diez, Su hermana: Claudia Demateis, Su hermano politico: Gustavo Orella

sus suegros, sobrinos y demás familiares participan su fallecimiento.



VELATORIO: España 2942, Departamento «D «. Sala habilita de 12 hs a 17 hs.

RESPONSO: Capilla Ardiente

INHUMACIÓN: Crematorio Pinos de Paz

DÍA Y HORA: A confirmar

SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC

Barrio en el que vivía: Vecino de microcentro

Lugar de nacimiento: Olavarría

Actividad que desarrollaba: Empleado Municipal.