Roberto Demateis (Q.E.P.D.)
Falleció en Olavarría el día 20 de Septiembre de 2025 a los 55 años de edad.
Su esposa: Manolio Maria Laura, Sus hijas: Micaela y Milagros Demateis, Sus hijos políticos: Agustin y Kevin, Su madre: Susana Diez, Su hermana: Claudia Demateis, Su hermano politico: Gustavo Orella
sus suegros, sobrinos y demás familiares participan su fallecimiento.
VELATORIO: España 2942, Departamento «D «. Sala habilita de 12 hs a 17 hs.
RESPONSO: Capilla Ardiente
INHUMACIÓN: Crematorio Pinos de Paz
DÍA Y HORA: A confirmar
SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC
Barrio en el que vivía: Vecino de microcentro
Lugar de nacimiento: Olavarría
Actividad que desarrollaba: Empleado Municipal.