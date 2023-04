Opinión / El gobierno de Alberto, Cristina y Massa suma 387% de inflación

Opinión / Movimiento Libres del Sur Olavarría

El gobierno de Alberto, Cristina y Massa suma 387% de inflación desde iniciada su gestión.

7,7% aumentó el costo de vida en el mes de marzo, según lo revelado por el INDEC, lo que asciende a 104% de inflación interanual, la más alta en 32 años

Detrás de este preocupante número, al menos para las clases sociales más perjudicadas, que son aquellos trabajadores que perciben salarios por debajo del costo de la canasta básica que supera los 180 mil pesos.

El plan “precios justos” continúa fracasando es que, del visto bueno del gobierno para que bienes y servicios no aumenten mensualmente por encima del 4%, los números finales dicen que, los formadores de precios impunemente lo manejan a sus intereses, así ha sido su evolución desde su implementación, noviembre 4.9%, diciembre: 5,1%, enero: 6,1%, febrero: 6,6%.

Si la patria es el otro, ¿Quién es el otro? Es el primer interrogante a autoresponder de cara al contexto electoral que ya estamos transitando, ya no pueden convencernos de que, para estar mejor, ellos deben gobernar, porque son gobierno, ¿Te hablan de la inflación? ¿De la pobreza? ¿De la inseguridad? ¿Del aumento de los alimentos? ¿De las tarifas? ¿De los combustibles? esos pagos que hacemos al salir a la calle, sino tocan estos temas ¿De qué te hablan cuando golpean tu puerta para comentarte su propuesta partidaria? Y vos ¿Pedís respuestas a alguna de las cuestiones que hacen compleja tu vida diaria?

El gobierno de coalición, Peronista, kirchnerista y el massismo, son tan responsables como el macrismo y el radicalismo, de este presente, porque no debiéramos dejar de mirar hacia atrás de la fila para revisar qué han hecho y esa revisión de la historia nos deja con la certeza de que, fracasaron todos y es tiempo de alguien distinto, pero no de una cara nueva, que luego arrastre el hedor de un pasado que nos evidencia un futuro preocupante para nosotros y las generaciones jóvenes que asoman y otras que están por venir.

Libres del Sur propone un espacio donde la ciudadanía en general, sea protagonista del cambio que necesitamos encauzar, vecinas y vecinos comprometidos en gestionar soluciones a las problemáticas que el pueblo expresa y la actual dirigencia no atiende, no para enmascarar, no es una política pública o económica pintar puentes, cordones de calles, poner focos de colores, tampoco esos que solo atacan y no se miran el ombligo, no, cuando hay urgencias a resolver más preocupantes.

Si estas tan interesado como nosotras y nosotros para llevar soluciones a los problemas reales, que vos los conoces, súmate, es mentira que, para ocupar esos espacios, debemos pertenecer a cierto círculo, apellido, status social; si seguís dudando, seguiremos cometiendo el error de dar libertad a que los mismos de siempre nos sigan pegando abajo.