Parra a Galli: “que la gente sepa si quiere ser intendente o si quiere irse a otro lugar”

El precandidato a Intendente Hernán Parra dijo hoy que “es importante tener ganas de ser

intendente y quedarse los cuatro años en la ciudad”. Lo dijo en referencia a una nota

publicada en un medio digital (Letra P) en la que el precandidato de Juntos por el Cambio

Diego Santilli aseguró que si es Gobernador, llevará a Ezequiel Galli a su Gabinete.

“Que la gente advierta que quienes nos presentemos tengamos la vocación de quedarnos 4

años en la ciudad. Y que no especulemos con poner a un primo por si él se va”, en

referencia al primer candidato a concejal de la Lista del actual intendente, Hilario Galli. “Hay

que tener responsabilidad, ganas y vocación para ser intendente. Yo las tengo y me levanto

y me acuesto todos los días pensando cómo mejorar la ciudad”.

En este sentido, el pre candidato de Unión por la Patria aseguró que “creo que es

importante que la gente al momento de emitir su sufragio, para quien sea, sepa si el

candidato quiere ser intendente o esto es un trampolín para otro lado, no sea cosa que

elijamos una persona y al tiempo nos demos cuenta que se va a ir a otro lugar”, remató.

