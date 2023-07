Polémico mensaje de un sacerdote local

El mensaje completo

Muchos son k porque les han convencido que en no serlo son de M. Y ahí esta el error. Ellos son los buenos estos son los malos, y quien quiere pertenecer al grupo de los malos? Nadie en su sano juicio. Por eso es tan cautivante el discurso de que nosotros somos los buenos y si estas con nosotros sos bueno y si no estás con nosotros sos malo. Es lo que se llama la lógica maniquea, es decir un sintagma maniqueo (Se conoce como maniqueísmo a la doctrina del príncipe persa Manes (215-276 d.C) y sus partidarios, autor de una herejía del cristianismo que se inició en el año 242 en Persia y se extendió por el Oriente Medio y el Imperio Romano.

El fundamento del maniqueísmo es el dualismo y su principal creencia el gnosticismo. Existe desde la eternidad dos principios opuestos, concebidos sobre la forma de dos reinos: el de la luz, que representa el bien físico y moral, y el de las tinieblas, que representa el mal. El primero, comprende un cielo y una tierra luminosa, es el dominio de Dios; y el otro, colocado por debajo del desproveído cielo, es el dominio de Satanás y sus seguidores.

El maniqueísmo se constituye por aliados y oyentes. Los primeros, son una especie de monje o santos, obligados a guardar continencia y respetar la vida universal, incluyendo el de las plantas; no poden comer carne, beber vino, viven de hierbas y frutos que deben de ser recogidos por los oyentes. En cambio, los oyentes viven como toda la gente, pero están encargados de sustentar los aliados.

El pavo real o pavo cristatus, era su animal sagrado que mediante sus colores en el plumaje representaba los distintos estados espirituales por los que pasaba el cuerpo para lograr purificarse y transformarse en el espíritu divino.

En relación a su origen etimológico, la palabra maniqueísmo o maniqueo es de origen latín “manichaeus”.

Por último, el término maniqueo es un adjetivo para designar al grupo de personas o persona que seguía las doctrinas de Maniqueo, que admitía dos principios creadores, uno para el bien y otro para mal.

Maniqueísmo político

El maniqueísmo político es considerado como la actitud de ciertas personas, de dividir las ideas, o personas en dos grupos: los del bando bueno, y los del bando malo, en forma irreductible. Como se observa a lo largo de los años, el maniqueo en político siempre asume que está en el lado bueno, y existe la parte de la sociedad que cae en maniqueísmo y etiqueta que toda la gestión del gobierno está mal.

En base a lo anterior, es importante analizar, comprender y juzgar cada situación para el individuo y el gobierno lograr una afinidad y ambos luchar por una misma causa, la cual en principio debería de ser por el interés general.)

En fin que elegir en la próximas elecciones? Muy simple, a nadie, hasta que no se presente alguien con verdaderos principios cristianos.

El barco se hunde y nunca como ahora se presentan tantos candidatos. Yo me pregunto si el barco se hunde, por qué tanto interés, precisamente porque se ha instalado que el poder y el tener te garantizan la vida. Y esto no es más que uma expresión grosera del materialismo. Son tremendos matetialistas, los mueve solamente la avaricia a la cual idolatran como el dios que los salva.

Me pregunto si la población en general no es materialista y por eso los sigue eligiendo y tolerando?

Ante esto Jesús, el Señor, el único salvador nos dice: NO pueden servir a dos señores, o a DIOS o al dinero (diablo).

En estas próximas elecciones yo voto en blanco, porque elijo a Dios