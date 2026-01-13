Aprehendieron a un hombre con cocaína, balanza y dinero en efectivo

En el marco de un operativo de saturación realizado durante la madrugada del domingo en el barrio Pueblo Nuevo, personal de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) aprehendió a un hombre que circulaba en motocicleta.

Al momento de la identificación, los efectivos constataron que el sujeto llevaba oculto entre sus prendas varios envoltorios de nylon con clorhidrato de cocaína, con un pesaje aproximado de 100 gramos. Además, se secuestraron elementos de corte para el fraccionamiento de la sustancia, una balanza de precisión y dinero en efectivo.

El hombre quedó imputado por infracción a la Ley 23.737, con intervención de la UFI N.º 19 de Olavarría.

El aprehendido fue trasladado y alojado en la Comisaría Primera.