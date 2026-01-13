Villa Mailín: Demoraron a un menor cuando circulaba en una moto con pedido de secuestro

Efectivos de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) demoraron a un menor de edad durante un procedimiento realizado en la noche del domingo en el barrio Mailin.

Según se informó, el joven circulaba en una motocicleta Gilera Smash 110 cc. y al advertir la presencia policial intentó darse a la fuga, aunque fue interceptado a escasos metros.

Al verificar el rodado, se constató que la motocicleta poseía pedido de secuestro activo por el delito de hurto, a solicitud del Juzgado de Garantías N.º 2 de Olavarría.

El conductor, de 17 años de edad, quedó demorado y se iniciaron actuaciones por encubrimiento, con intervención de la UFI N.º 17, a cargo de la fiscal Viceconte, del Departamento Judicial de Azul.