Este martes podrían verse los satélites Starlink en Olavarría

Si las condiciones acompañan, durante la noche de este martes podrían observarse en el cielo los satélites Starlink, el sistema de internet satelital desarrollado por la empresa SpaceX, también visibles en distintas zonas de la provincia de Buenos Aires.

Según información difundida por observadores astronómicos, el paso de los satélites podría ser perceptible a simple vista, siempre y cuando el cielo se mantenga despejado. En ese marco, se confirmó que Olavarría se encuentra dentro de las áreas donde existe probabilidad de observación.

Se estima que lo horario de posible visibilización sería entre las 21:26 – 21:29 y acá se puede tener información acerca de cómo visualizarlos

Los satélites Starlink suelen verse como una fila de puntos luminosos que se desplazan de manera ordenada por el cielo durante algunos minutos, especialmente en horarios cercanos al anochecer o al amanecer, cuando reflejan la luz del sol.