Conmovedor testimonio de un comerciante: Le robaron 18 veces en dos años y en las últimas horas volvieron a saquear su kiosco

Un comerciante mostró su indignación e impotencia tras ser permanentemente víctima de la inseguridad: en dos años les robaron 18 veces y en los últimos días les robaron dos veces. El último de los hechos sucedió hace pocas horas y hay un aprehendido.

El dueño del comercio habló con En Línea Noticias y mostró la cruda realidad que les toca atravesar. Si bien en la esquina del comercio existe un domo del Centro Municipal de Seguridad nunca, dijo el comerciante, «hubo aportes de cámaras por parte de Monitoreo.»

El último robo

En principio, En Línea Noticias pudo confirmar que por el último hecho hay un hombre aprehendido. Se trata de un delincuente de 25 años que fue atrapado por personal del Comando de Patrullas de Olavarría.

Al delincuente le secuestraron seis paquetes de fideos marca Marolio, que eran parte del producido por el robo perpetrado minutos antes.

A raíz de este robo, se iniciaron actuaciones penales caratuladas como «Robo» con intervención de la UFI N° 10, una fiscalía que no tiene un fiscal a cargo sino que en ella cumplen interinato distintos funcionaros judiciales.

«A los tres días están libres»

Todos los hechos suceden en el local comercial ubicado en Avellaneda y Aguilar. «Nos han robado 18 veces. Este es el segundo robo que tenemos en 20 días. Forjaron una persiana y rompieron una vidriera, entraron al local y se robaron el dinero y otras cosas más», dijo el dueño del comercio.

El comerciante señaló que el hombre detenido en las últimas horas es el mismo que ingresó al comercio hace 20 días atrás. «Entran y salen como si nada. El último robo lo detuvieron, lo allanaron, estuvo detenido tres días y lo liberaron», señaló el comerciante que indicó que este delincuente está denunciado con nombre, apellido y dirección.

«Tres días detenido, afuera», dijo el comerciante absolutamente molesto dado que ahora, otra vez, el mismo delincuente fue quien terminó aprehendido por el último robo.

En la esquina del comercio hay un Domo del Centro Municipal de Monitoreo. Al respecto, el comerciante expresó: «como siempre decimos, lo más llamativo de todo es que hay un domo a menos de 6 metros de la entrada del negocio. Cansados de sufrir robos y robos y robos todo el tiempo. No se puede explicar cómo el domo que está en la puerta del negocio nunca identifica nada, nunca aporta cámaras, nunca aporta un vídeo. No se explica, no tiene imágenes. No se explica cómo falla el monitoreo. No se entiende, no se puede explicar. La policía no me sabe decir porque no hay aportes de cámaras por parte de monitoreo.»

El comerciante señaló que el local no cuenta con seguro y dijo que es difícil que una aseguradora logre dar una póliza o cobertura a un negocio que fue robado 18 veces en dos años.

Volviendo a los delincuentes, el comerciante expresó: «la verdad que son siempre los mismos. La última vez lo detuvieron tres días y salieron en libertad y a los dos días siguientes lo veíamos dando vueltas en el negocio a las personas que no habían entrado a robar. La verdad que uno no sabe cómo funciona la justicia, no se entiende, pero sí sabemos que es agotador trabajar de esta manera, que no sabemos a quién recurrir ya.»

El comercio tiene un sistema de alarma de manera tal que cada vez que ingresan los delincuentes se trata de un robo «rápido» que no se extiende más de dos minutos.

«Se siente una impotencia terrible, sólo queremos trabajar», dijo el comerciante.

En el remate de su charla, el comerciante expresó: «El barrio sufre robos todo el tiempo, los comercios sufren robos todo el tiempo. Muchos no denuncian porque tienen miedo, porque son amenazados por los delincuentes.»