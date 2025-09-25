Despiste de un auto en Eva Perón y Sarmiento

Un despiste vehicular ocurrió en la noche de este miércoles en la rotonda de Sarmiento y Eva Perón. Un automovilista perdió el control de un Fiat Cronos y cayó violentamente a la banquina, terminando semisumergido en el agua de la cuneta, sufriendo importantes daños materiales.

Si bien se investigan las causas exactas, el conductor perdió el dominio del vehículo al transitar por la rotonda. El automóvil se desvió de la calzada, impactó en la banquina y finalizó su recorrido dentro del canal de desagüe, quedando atrapado en el agua.

Tras el accidente, personal policial solicitó la presencia de una ambulancia para asistir al conductor y evaluar su estado de salud.

De manera preventiva, dada la posición del vehículo dentro de la cuneta, se convocó a la Unidad 30 del Cuartel Central de Bomberos. Los bomberos trabajaron para cortar la corriente eléctrica del automóvil y evitar cualquier riesgo.

También asistieron al lugar efectivos del UTOI y del CPO (Comando de Patrullas Olavarría) para ordenar la escena y regular el tránsito hasta que se pudiera retirar el vehículo.

Este incidente no es un hecho aislado, en esa rotonda ocurrieron varios siniestros de éstas características, los conductores coinciden en señalar a un factor como responsable directo falta de visibilidad: el encandilamiento. La única torre de iluminación instalada en la zona genera un efecto que afecta severamente la visión y la capacidad de reacción de los automovilistas durante la noche, llevándolos a perder el control de los vehículos.