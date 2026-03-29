Destrozos en El Fortín: identificaron a los responsables tras un hecho violento durante un baile

El Club Social y Deportivo El Fortín informó sobre un hecho violento ocurrido en la madrugada de este domingo, alrededor de las 2:00, mientras se desarrollaba un baile en el salón ubicado sobre avenida Urquiza, en Olavarría.

Según el comunicado oficial difundido por la institución, un grupo de personas se presentó en el lugar exigiendo bebidas sin costo. Ante la negativa del personal y el pedido de que se retiraran por su actitud, dos de los individuos reaccionaron de manera agresiva.

De acuerdo al parte, los involucrados arrojaron piedras desde el exterior del salón, lo que provocó la rotura de vidrios que dan a la calle Urquiza.

El episodio generó momentos de tensión tanto entre el personal que se encontraba trabajando como en el público presente, que participaba de la actividad.

Desde la institución llevaron tranquilidad al señalar que no se registraron personas heridas y que la situación fue controlada en pocos minutos.

Además, indicaron que los responsables ya fueron identificados a través de las cámaras de seguridad del club y que en las próximas horas se realizará la denuncia correspondiente ante las autoridades.

En el cierre del comunicado, el club expresó su rechazo a lo ocurrido: “Repudiamos enérgicamente este tipo de hechos de violencia que nada tienen que ver con los valores que promovemos como institución”.

Asimismo, remarcaron que continuarán trabajando para garantizar espacios seguros de encuentro y recreación.