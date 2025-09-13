Dos personas aprehendidas en operativos de la UTOI

Dos personas fueron aprehendidas en las últimas horas durante operativos de saturación y recorrida llevados a cabo por personal de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) en distintos barrios de la ciudad.

El primer hecho ocurrió ayer por la tarde en el barrio Villa Maylín, donde un hombre fue detenido por la policía. Durante una requisa, los agentes encontraron un frasco con marihuana escondido entre sus ropas. La persona fue arrestada y se le imputó el delito de «Tenencia Ilegal de Estupefacientes» en infracción a la Ley 23.737. El caso quedó a cargo de la UFI 19 del Departamento Judicial de Azul, con sede en Olavarría, bajo la supervisión del Dr. Juan Mañero.

Por otro lado, en la madrugada de hoy, un segundo operativo en el barrio San Vicente resultó en la detención de otra persona. Agentes de la UTOI notaron a un hombre que circulaba en bicicleta con un bulto grande y que intentó evadirlos. Tras interceptarlo, descubrieron que transportaba una carretilla, una cortina de tela y un cable alargador. Al no poder justificar la propiedad de estos objetos ni de la bicicleta en la que se movilizaba, fue aprehendido por el delito de «Averiguación de Ilícito». Se está investigando la procedencia de los elementos incautados.