Entró a una vivienda tras dañar una puerta y terminó aprehendido

Un hombre de 27 años fue aprehendido acusado de ingresar sin autorización a una vivienda tras dañar una puerta trasera.

La intervención se inició a partir de un llamado al 911.

Según la información oficial, efectivos del Comando de Patrullas acudieron al lugar y aprehendieron al hombre, quien habría ingresado al domicilio sin permiso luego de provocar daños en una de las puertas.

Tras el procedimiento, fue trasladado a la Comisaría Primera, donde quedó a disposición de la Justicia.

La causa fue caratulada como “Violación de domicilio y daño” y es investigada por la UFI Nº 7, a cargo del fiscal Christian Urlezaga.