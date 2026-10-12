Violencia de género: Aprehendieron a un joven por incumplir una restricción de acercamiento hacia su expareja

Un joven de 20 años fue aprehendido acusado de desobedecer una restricción de acercamiento vigente respecto de su expareja.

La intervención policial se inició a partir de un llamado al 911, luego de que la mujer denunciara que el joven había ingresado a su vivienda pese a la medida judicial que le impedía acercarse.

Tras consultar con la Comisaría de la Mujer, los efectivos confirmaron que la restricción se encontraba vigente hasta el 9 de febrero de 2027, en el marco de una causa por violencia familiar.

Ante el incumplimiento de la medida, el joven fue aprehendido y trasladado a la Comisaría Primera, donde quedó a disposición de la Justicia.

La causa fue caratulada como “Desobediencia” y tomó intervención la UFI Nº 7, a cargo del fiscal Urlezaga.