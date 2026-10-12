Violencia de género: Aprehendieron a un joven por incumplir una restricción de acercamiento hacia su expareja

Policiales
Por En Linea Noticias 0

Un joven de 20 años fue aprehendido acusado de desobedecer una restricción de acercamiento vigente respecto de su expareja.

La intervención policial se inició a partir de un llamado al 911, luego de que la mujer denunciara que el joven había ingresado a su vivienda pese a la medida judicial que le impedía acercarse.

Tras consultar con la Comisaría de la Mujer, los efectivos confirmaron que la restricción se encontraba vigente hasta el 9 de febrero de 2027, en el marco de una causa por violencia familiar.

Ante el incumplimiento de la medida, el joven fue aprehendido y trasladado a la Comisaría Primera, donde quedó a disposición de la Justicia.

La causa fue caratulada como “Desobediencia” y tomó intervención la UFI Nº 7, a cargo del fiscal Urlezaga.

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