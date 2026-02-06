Los informes que la Justicia tuvo en cuenta para habilitar el régimen abierto de “Cebolla” Scheinsohn

Un conjunto de informes técnicos incorporados al expediente judicial describen la evolución personal, psicológica y penitenciaria de Juan Bernardo “Cebolla” Scheinsohn, elementos que fueron considerados por la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Azul al momento de resolver su incorporación al régimen abierto.

Scheinsohn purga condena de reclusión perpetua tras haber sido condenado por el crimen de Ana Amalia Del Zotto, ocurrido hace 22 años en el barrio Mariano Moreno de Olavarría.

De acuerdo con el informe psicológico, Scheinsohn realizó un recorrido reflexivo sobre su historia personal tanto fuera como dentro del contexto de encierro, pudiendo identificar los hechos cometidos, las consecuencias de su accionar y el daño ocasionado a su entorno familiar. En ese marco, manifestó deseos de llevar una vida alejada de vínculos que generen situaciones de riesgo y orientada a un entorno familiar reducido.

En su relato, reconoció que el consumo problemático de drogas y alcohol, junto con un estilo de vida marcado por excesos, influyó de manera determinante en los hechos ocurridos en octubre de 2004.

Señaló que el día del crimen se dirigió a la vivienda de una tía para solicitar dinero con el fin de continuar consumiendo sustancias y que la negativa recibida derivó en una situación de desborde. Indicó además que se encontraba seriamente afectado física y psíquicamente por el consumo sostenido durante varios días y que no conserva recuerdos claros y precisos de lo sucedido.

El informe consigna que, tras los hechos, pidió ayuda a un allegado que facilitó su salida del país hacia Paraguay y luego a Brasil, donde permaneció prófugo durante más de tres años, hasta ser detenido. Durante la evaluación, el interno pudo vincular ese período con el impacto posterior del proceso judicial, el encierro y las pérdidas personales sufridas a lo largo de los años de detención.

En cuanto a su desempeño intramuros, los informes institucionales del Servicio Penitenciario Bonaerense indican que Scheinsohn registra una conducta 10 (“Ejemplar”) y un concepto “bueno”, sin sanciones disciplinarias. Asimismo, se destaca que mantiene buena relación con el personal penitenciario, acata las directivas impartidas y no incide negativamente sobre sus pares.

Desde el punto de vista educativo, se consignó que finalizó la carrera de Marketing en el año 2025 y que actualmente se encuentra cursando estudios en el área de Software, además de participar en actividades recreativas y deportivas y aguardar la asignación de un cupo laboral.

Los equipos técnicos señalaron que el interno presenta capacidad de autocrítica, cuestionamiento de su entramado personal previo y una mayor comprensión de la instancia legal que atraviesa, recomendando la continuidad en los espacios tratamentales y educativos en los que se encuentra inserto, como parte del proceso de adquisición de recursos personales ante una eventual externación.