Exclusivo: «Cebolla» Scheinsohn pasará a un régimen abierto de detención

La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Azul resolvió este viernes por la mañana hacer lugar al recurso de apelación presentado por la defensa de Juan Bernardo «Cebolla» Scheinsohn y ordenó su incorporación al régimen abierto, revocando así una decisión previa del Juzgado de Ejecución Penal.

El fallo fue dictado por los jueces Damián Pedro Cini, Gustavo Agustín Echevarría y Carlos Paulino Pagliere (h), quienes coincidieron en que la resolución que había rechazado el beneficio resultaba arbitraria por no haber valorado de manera integral los informes incorporados al expediente.

La apelación había sido presentada contra el pronunciamiento de la jueza subrogante del Juzgado de Ejecución Penal Departamental Nº 2 de General Alvear, que el 12 de diciembre de 2025 había denegado el pedido de régimen abierto. La Cámara entendió que ese rechazo se apoyó en una fundamentación aparente y omitió ponderar elementos relevantes del tratamiento penitenciario del condenado.

Entre los aspectos considerados por el tribunal de alzada se destacan los informes favorables del Servicio Penitenciario, que consignan que Scheinsohn cumple una condena a reclusión perpetua, lleva más de 17 años de detención, registra conducta 10 “Ejemplar”, concepto “bueno”, ausencia de sanciones disciplinarias y una evolución positiva en el área educativa, con la finalización de la carrera de Marketing en 2025 y la continuidad de estudios en Software.

Ph: «Cebolla» Scheinsohn durante el juicio oral en Azul – Archivo.

También fue valorado el informe psicológico incorporado al expediente, así como la recomendación del Departamento Técnico Criminológico, que consideró conveniente su inclusión en el régimen abierto, señalando que el interno se encuentra en condiciones de avanzar en un esquema de mayor autogestión dentro del sistema penitenciario.

La Cámara aclaró que el régimen abierto no implica el otorgamiento de la libertad, sino una modalidad de cumplimiento de la pena con menor supervisión institucional, y concluyó que los elementos positivos del legajo penitenciario no habían sido razonablemente neutralizados por los antecedentes valorados en la instancia anterior.

En consecuencia, el tribunal resolvió revocar la decisión apelada y disponer el ingreso de Juan Bernardo Scheinsohn al régimen abierto, ordenando además las notificaciones correspondientes y la incorporación de la resolución a la causa principal.

El hecho El crimen por el cual se encuentra condenado Juan Bernardo “Cebolla” Scheinsohn, tuvo lugar el 20 de octubre de 2004 en la ciudad de Olavarría. Ese día, Ana Del Zotto de Massolo, de 84 años, y su hija Leticia Massolo, de 61, se encontraban solas en su vivienda ubicada en España 3479, en el barrio Mariano Moreno. Ambas recibieron la visita de una persona a la que aparentemente conocían, ya que no se constató violencia en el acceso al domicilio y se determinó que le abrieron la puerta voluntariamente. De acuerdo con la investigación, una vez en el interior de la casa, el agresor revolvió la vivienda, lo que llevó a los investigadores a concluir que buscaba dinero en efectivo. En ese contexto se produjo una discusión con las dos mujeres, tras lo cual el atacante las agredió utilizando un sifón recargable. Como consecuencia de la agresión, Ana Del Zotto de Massolo falleció, mientras que Leticia Massolo sobrevivió, aunque fue dejada en el lugar con heridas de gravedad. Posteriormente logró recuperarse y prestar declaración ante la policía. El agresor abandonó la vivienda tras el ataque, dejando el sifón utilizado, la casa revuelta y manchas de sangre. También se constató un faltante de dinero, estimado entre 600 y 5.000 pesos. El autor del hecho huyó en un automóvil gris. Las primeras medidas investigativas condujeron a Juan Bernardo “Cebolla” Scheinsohn, de 30 años, quien mantenía trato frecuente con las víctimas y era primo hermano del padre de Leticia Massolo. Antes de abandonar la ciudad, habría manifestado a un allegado que se iba de viaje. Tras el testimonio de Leticia Massolo, se intensificó la búsqueda del sospechoso en campos y quintas de Olavarría, así como en Mar del Plata y el Gran Buenos Aires, sin resultados positivos. Se manejó la hipótesis de que pudiera encontrarse fuera de la provincia o del país. En marzo de 2006, el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires ofreció una recompensa de entre 5.000 y 30.000 pesos por información que permitiera localizar y detener a Scheinsohn, sobre quien pesaba una orden de captura por los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa, con intervención de la Unidad Fiscal de Investigaciones N.º 10 del Departamento Judicial de Azul, con asiento en Olavarría. El 12 de mayo de 2008, a partir de un llamado recibido por la policía, se tomó conocimiento de que una persona con características coincidentes con el prófugo se encontraba detenida en Brasil, en la ciudad de Porto Seguro, por un delito menor. Al verificarse inconsistencias en la documentación presentada, las autoridades brasileñas consultaron a Interpol, lo que permitió establecer la posible identidad del sospechoso buscado desde 2004.

Juan Bernardo “Cebolla” Scheinsohn fue condenado a reclusión perpetua tras un juicio realizado en la ciudad de Azul, en el que se acreditó que mató a Ana Amalia Del Zotto e intentó matar a su hija, Leticia Lilia Massolo, con el objetivo de encubrir un robo. Luego del hecho permaneció prófugo durante varios años, hasta que fue capturado en Brasil y posteriormente extraditado.