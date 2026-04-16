Villa Mi Serranía: Una mujer herida tras un choque en la Ruta 51

Una mujer resultó herida este miércoles tras un choque ocurrido en la ruta provincial 51, en las inmediaciones del acceso a Villa Mi Serranía.

El hecho fue protagonizado por un automóvil Volkswagen Tera, conducido por una mujer oriunda de la ciudad de Bahía Blanca, y una camioneta Toyota Hilux (modelo antiguo) en la que circulaba un hombre domiciliado en la localidad de Loma Negra.

De acuerdo con las primeras informaciones, el impacto se produjo en momentos en que la camioneta intentaba subir a la traza de la ruta.

Como consecuencia del choque, la conductora del automóvil sufrió una fractura en uno de sus brazos. Fue asistida en el lugar y luego trasladada al Hospital Municipal «Dr. Héctor Cura» de Olavarría por una ambulancia de Salud Pública de Loma Negra.

En el sector del siniestro trabajó personal policial de la Subcomisaría de Loma Negra para ordenar la circulación y realizar las tareas de rigor.