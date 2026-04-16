Un niño con golpes tras un siniestro vial

Un menor de edad resultó con heridas leves este jueves por la tarde tras un siniestro vial ocurrido en la intersección de las calles Saavedra y Sargento Cabral.

​El hecho se produjo cuando un niño de alrededor de dos años, que intentaba cruzar la calzada con su padre, fue rozado por una camioneta marca Dodge. Producto del impacto, el menor sufrió diversos golpes, principalmente en una de sus rodillas.

​Una ambulancia del servicio de salud pública de la Municipalidad de Olavarría concurrió al lugar de los hechos. El personal médico asistió al niño en el sitio y determinó que las lesiones no revestían gravedad, por lo que no fue necesario su traslado al Hospital de Pediatría.

​En el sector trabajó personal policial del Comando de Patrullas de Olavarría y agentes de la Dirección de Control Urbano, dependiente de la Subsecretaría de Seguridad municipal. Tras el retiro de la unidad sanitaria, los efectivos procedieron a realizar el control de la documentación del vehículo involucrado.