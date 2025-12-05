Nueva tragedia en RN N° 3: un camionero murió tras un violento choque

Aún se desconoce la identidad de las víctimas.



Fuente: Noticias Las Flores

En las primeras horas de la tarde de este viernes la Ruta Nacional N° 3 volvió a convertirse en escenario de una tragedia.

Se indicó que cerca de las 15 horas los Bomberos Voluntarios de la localidad de La Flores fueron fueron convocados por un grave siniestro vial ocurrido en el kilómetro 183 de la Ruta Nacional Nº 3, donde se vieron involucrados tres camiones.

Según las primeras informaciones, uno de los transportes habría rozado la parte trasera de otro, generando una maniobra brusca. En ese instante, el camión que circulaba detrás impactó violentamente de frente contra el acoplado, produciendo un choque de altísima energía.

A raíz del fortísimo impacto, uno de los conductores falleció en el lugar, mientras que las otras dos personas involucradas resultaron ilesas, sin presentar lesiones.

Aún se trata de identificar a los involucrados.