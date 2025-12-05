Las reliquias de Mamá Antula llegan a Loma Negra

Las reliquias de Santa Mamá Antula, la primera Santa Argentina, estarán de visita en la Parroquia Santa Elena de Loma Negra.

Las mismas llegarán este sábado a las 11,30 horas y permanecerán allí hasta el domingo.

Las reliquias estarán en la Santa Misa del domingo donde además se celebrarán confirmaciones.

La Santa Mama Antula (María Antonia de Paz y Figueroa, siglo XVIII y XIX) fue una laica consagrada a la Evangelización en el entonces Virreinato del Rio de la Plata y en la naciente Argentina. Era Santiagueña, de familia noble, dedicada a la gente, a los pobres, a la Evangelización y a los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola.

Cuando los Jesuitas fueron expulsados de los Reinos de España, ella inició la obra de los Ejercicios espirituales por todo el Noroeste del país y luego llegó a Buenos Aires. Gran caminante, mujer de fe y devoción, decenas y decenas de miles de personas (si, ese número impresionante para la época) hicieron los EJERCICIOS ESPIRITUALES.

En Buenos Aires estuvo presente en la Basílica de la PIEDAD (a la vuelta del Congreso), en la INMACULADA CONCEPCIÓN y en la iglesia de Nuestra Señora de MONTSERRAT. Trabajó por la dignidad de la mujer, muchos próceres hicieron los Ejercicios espirituales gracias a ella, sentó los fundamentos espirituales de Buenos Aires y del país (desde la Santa Casa de Ejercicios). Muchos la consideran la «Madre» de la actual Argentina.