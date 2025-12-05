Asumieron los nuevos concejales y Guillermo Santellan seguira presidiendo el HCD

enlineanoticias.com.ar

En una sesión preparatoria constitutiva que se llevó a cabo este viernes 5 de diciembre en un colmado Centro de Convenciones de Olavarría (CCO), el Honorable Concejo Deliberante (HCD) de la ciudad definió las nuevas autoridades que regirán el cuerpo por los próximos dos años y procedió a la jura de los concejales electos en los comicios del 7 de septiembre.

El concejal de Fuerza Patria, Guillermo Santellán, fue electo nuevamente como Presidente del cuerpo legislativo, al imponerse en la votación con el apoyo del bloque de su partido y de los concejales libertarios Fabián Pethes y Adela Casamayor.

La elección de Santellán se dio luego de que fuera propuesta como candidata a presidir el HCD la edil Guillermina Amespil (PRO), quien finalmente perdió la votación.

Definición de autoridades

Además de la elección de Santellán, se definieron los siguientes cargos en la mesa directiva:

Vicepresidenta Primera: Thelma Cazot (Fuerza Patria). Vicepresidente Segundo: Fabián Pethes (La Libertad Avanza). Secretario: Mariano Ferro continuará en su cargo, también con el apoyo de Fuerza Patria y los bloques libertarios. El ex concejal Carlos Coscia había sido propuesto como candidato a secretario, pero perdió la votación.

En el transcurso de la sesión, que contó con la presencia del intendente municipal y funcionarios de su gabinete, también se aprobaron la conformación y la integración de las distintas comisiones que funcionarán durante el nuevo período legislativo.

La Sesión Preparatoria

La jornada institucional, celebrada en el CCO, inició con una sesión especial destinada a tratar la reincorporación al cuerpo de los concejales Guillermina Amespil y Guillermo Lascano.

Posteriormente, se realizó un reconocimiento a los concejales que finalizan su mandato el próximo 10 de diciembre. Finalmente, tuvo lugar la sesión preparatoria constitutiva, que fue presidida inicialmente por Telma Cazot por ser la concejala de mayor edad de la lista ganadora. En esta instancia, asumieron y tomaron juramento los ediles electos para el período 2025-2029: Por Fuerza Patria: Leonardo Yunger, Lucía Palacios, Juan Ignacio Moreno, Telma Cazot, Gastón Sarachu y Natalia Álvarez.

Por La Libertad Avanza: Nicolás Zampini, María Eugenia Dumerauf, Marcelino Quinteros Videla y Luciana Islas. (En Línea Noticias)