«Nunca escondimos un corrupto»

El ex intendente municipal volvió a referirse a las denuncias de corrupción en el área de Desarrollo Social que terminaron con la expulsión de una funcionaria acusada de comprar «palta» y «rúcula» con fondos destinados a los más necesitados. Galli no se animó a «poner la manos en el fuego» y asegurar que la ex funcionaria no robó.

El ex intendente municipal Ezequiel Galli fue protagonista del último episodio de CoNverSo, el ciclo de entrevistas que produce En Línea Noticias y conduce Fabricio Lucio.

Durante la entrevista Galli habló de las denuncias de corrupción en su gobierno y ratificó, «pasaron dos años y no tengo una mención en una causa penal, no tengo una denuncia penal en contra. Duermo tranquilo.»

Más allá de esa afirmación, el ex intendente Galli se refirió a la denuncia contra Silvana Rosales de Tonellier quien era funcionaria del área de Desarrollo Social y fue denunciada por haber comprado «rúcula» y «palta» malversando fondos de la tarjeta CABAL, destinada a olavarrienses con carencias económicas y sociales.

Galli sostuvo que ese caso sintió «desilusión» y «un gran dolor» y al ser consultado sobre si él cree que la ex funcionaria robó, dijo: «tiene que determinarlo la justicia, no soy yo quien pueda decir creo… Nosotros pusimos todas las pruebas a disposición de la Justicia, que es la que tiene que determinar la culpabilidad. Fue lo que hicimos siempre y en todos los casos donde hubo algún ruido. Siempre hicimos lo mismo, mantuvimos esa postura, siempre. Nunca escondimos a un corrupto, como si hizo el kirchnerismo siempre.»

En otro tramo de la nota fue consultado sobre si ponía o no las manos en el fuego en el caso denunciado y que involucra a Rosales, en este punto dijo: «no lo sé, no lo sé, lo determinará la justicia.»

Entrevista completa