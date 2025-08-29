Recuperan una moto con pedido de secuestro

El Comando de Patrulla Olavarría informó sobre el secuestro de una motocicleta con pedido de captura activo en la mañana de hoy. El vehículo, una Bajaj Rouser 200CC de color negro con detalles azules y grises, fue hallado abandonado en la calle 146 al 2400, sin ocupantes y tendido en el suelo.

El personal policial, que se encontraba realizando su ronda habitual, encontró el vehículo y solicitó la verificación de sus datos a la base informática del 911. Tras la consulta, se confirmó que la moto tenía un pedido de secuestro activo desde el 28 de agosto, en el marco de una causa por «Hurto Agravado de vehículo dejado en la vía pública».

El caso está a cargo de la UFI N° 4, liderada por la Dra. Serrano, quien supervisa la investigación. El vehículo fue trasladado a la dependencia policial para continuar con los procedimientos legales correspondientes.