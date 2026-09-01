Un remisero resultó ileso tras despistar y caer al vacío en el acceso a Sierras Bayas

​Un conocido remisero de la localidad de Sierras Bayas protagonizó un siniestro vial en el acceso a la localidad, a la altura del Parque Matilde Catriel y frente al paraje de la Virgen, cuando el automóvil en el que circulaba sufrió un desperfecto mecánico.

​El conductor viajaba solo a bordo de un Fiat Siena propulsado a GNC en dirección a la localidad. Tras perder el control del vehículo por la falla mecánica, el automóvil despistó, colisionó contra una columna del tendido eléctrico y un árbol, y cayó desde una altura aproximada de 10 metros hacia una alcantarilla sobre la sierra.

​A pesar de la magnitud del impacto y la caída, el hombre logró salir del habitáculo por sus propios medios. Presentaba golpes de carácter leve. Una ambulancia del servicio de salud pública lo trasladó al Hospital Municipal «Héctor Cura» para su atención en la guardia de emergencias de adultos y la realización de estudios preventivos.

​En el lugar intervino una dotación de Bomberos Voluntarios del destacamento local para realizar el corte de suministro de GNC del automóvil por precaución. Personal de la Subcomisaría de Sierras Bayas trabaja en la zona para señalizar el tránsito asistido y preservar la escena.