Una mujer herida tras un choque

Una mujer fue trasladada al hospital tras ser atropellada en el barrio San Vicente Sur

​Una mujer de alrededor de 30 años fue derivada al hospital municipal Héctor Cura luego de ser arrollada por un automóvil en el barrio San Vicente Sur.

​El hecho de tránsito ocurrió en la intersección de Rivadavia y Giovanelli. La víctima cruzaba por Giovanelli la avenida Rivadavia cuando fue alcanzada por un vehículo Citroën C4 conducido por una mujer.

​A raíz del impacto, la víctima sufrió golpes de diversa consideración y fue trasladada en una ambulancia del servicio de salud pública a la guardia de adultos del centro asistencial local. Aún no se dio a conocer el carácter de las lesiones.

​El tránsito en el sector se encuentra asistido por personal policial del Comando de Patrullas de Olavarría, que trabaja en la preservación de la escena.