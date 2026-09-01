Una mujer herida tras un choque
Una mujer fue trasladada al hospital tras ser atropellada en el barrio San Vicente Sur
Una mujer de alrededor de 30 años fue derivada al hospital municipal Héctor Cura luego de ser arrollada por un automóvil en el barrio San Vicente Sur.
El hecho de tránsito ocurrió en la intersección de Rivadavia y Giovanelli. La víctima cruzaba por Giovanelli la avenida Rivadavia cuando fue alcanzada por un vehículo Citroën C4 conducido por una mujer.
A raíz del impacto, la víctima sufrió golpes de diversa consideración y fue trasladada en una ambulancia del servicio de salud pública a la guardia de adultos del centro asistencial local. Aún no se dio a conocer el carácter de las lesiones.
El tránsito en el sector se encuentra asistido por personal policial del Comando de Patrullas de Olavarría, que trabaja en la preservación de la escena.